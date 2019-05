Johannes Rau Gedanken zum Tag

Der Glaube kann und will von seiner Struktur her nicht nur eine "Weltanschauung" sein oder eine folgenlose Erzählung über Gott und die Welt. Der Glaube zielt immer auch auf die Frage, wie der Mensch leben soll.

Donnerstag, 23. Mai 2019

Der Glaube (…), kann und will von seiner Struktur her nicht nur eine "Weltanschauung" sein oder eine folgenlose Erzählung über Gott und die Welt. Der Glaube zielt immer auch auf die Frage, wie der Mensch leben soll. Der Glaube bewertet die menschlichen Handlungen, er unterscheidet zwischen Gut und Böse. Er entlarvt menschliche Hybris und Anmaßung. Der Glaube ist von seinem Wesen her Unterscheidung, auf Griechisch: Kritik. (…) Die wichtigste Unterscheidung, die der Glaube macht, ist die zwischen Mensch und Gott. Indem der Glaube von Gott spricht, weist er dem Menschen einen spezifischen Ort zu: eben auf der Erde und nicht im Himmel, als Geschöpf und nicht als Schöpfer. Der Glaube setzt den Menschen in ein Verhältnis, er lässt ihn nicht das Maß aller Dinge sein. Martin Luther formuliert im Kleinen Katechismus ganz knapp: "Wir sollen Menschen sein und nicht Gott. Das ist die Summe" - gemeint ist: die Summe der christlichen Lehre. Diese unterscheidende Kraft, diese Kritik ist die Weise, in der sich der Glaube in der Wissensgesellschaft bemerkbar machen kann. (…) Wesentliche Fragestellungen der Gegenwart waren zu Zeiten des Evangeliums unbekannt, deswegen können wir dort auch nicht einfach Antworten nachschlagen. Aber die Maßstäbe bleiben gültig. Davon bin ich überzeugt. Und sie können manchmal unbequem sein.

Entnommen aus: Johannes Rau in "Glaube in der Wissensgesellschaft" (Paderborner Podium) Herausgeber Heinz-Nixdorf-Museums-Forum, Schöningh Verlag, Paderborn 2001