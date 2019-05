Wilhelm Geisbauer Gedanken zum Tag

Samstag, 18. Mai 2019

Ein völlig unterschätzter Akt für eine dauerhafte Konfliktlösung ist das Vergeben oder Verzeihen. Vielleicht liegt das daran, dass falsch verstandenes Vergeben etwas überheblich wirkt, dann nämlich, wenn man dem Schuldigen aus dem Anspruch moralischer Überlegenheit großzügig die Schuld erlässt. (…) Darum geht es hier nicht (…). Wenn man jemandem vergibt, so ist das die Möglichkeit, aus sich heraus einen Ausgleich herzustellen, um eine Schieflage zu beenden. Dabei geht es um einen inneren Prozess des Vergebenden, der einige Zeit und Energie in Anspruch nehmen kann und damit endet, dass er die Autonomie wiederbekommt. Er braucht den "Schuldner" nicht einmal dazu. Bleibt ein Konfliktsystem ungelöst und damit in Schieflage, bedeutet das Verstrickung und Abhängigkeit oft über Jahre oder sogar Jahrzehnte. Das bindet viel Energie. Unter Vergebung verstehe ich einen Prozess, in dem es gelingt, aus einem Rachezirkel auszusteigen und den Weg der Vergebung über eine bewusste Entscheidung einzuschlagen. Das Ergebnis kann die Weiterführung und Erneuerung einer Beziehung (…) sein, aber auch das Ende. Gemeint ist ein Auseinandergehen im Guten. Ist der Prozess des Vergebens erfolgreich abgeschlossen, merkt man das durch einen deutlichen Zugewinn an Autonomie. Übrigens: Man kann auch sich selbst verzeihen.

Entnommen aus: Wilhelm Geisbauer "Führen mit Neuer Autorität. Stärke entwickeln für sich und das Team", Carl-Auer Verlag, Heidelberg 2018