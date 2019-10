Paul Tiedemann Gedanken zum Tag

Dienstag, 16. Oktober 2018

Die Freiheit der religiösen Praxis ist dann ein Achtungsbereich der Menschenwürde, wenn sie zur Bildung und Aufrechterhaltung einer personalen Authentizität und Identität notwendig ist. Religiöse Menschen werden das bejahen wollen. Es gibt aber auch "religiös unmusikalische" Menschen, also Personen, die keinerlei religiöse Praxis ausüben. Wenn man zeigen könnte, dass solche Personen in einem hinreichend konkreten Sinne einen Mangel an Authentizität aufweisen, wäre das ein starkes Argument dafür, dass die Religionsfreiheit ein Achtungsbereich der Menschenwürde ist. Man könnte einer Antwort auf diese Frage näherkommen, wenn man untersucht, ob religiöse Amusikalität notwendigerweise oder zumindest hinreichend wahrscheinlich zu persönlichkeitsdeformierenden Verdrängungsreaktionen etwa auf die Angst vor dem Tode oder zu pathologischen Reaktionen auf die Katastrophen des Lebens führt, die sich so bei religiös musikalischen Menschen nicht zeigen. Denn wenn religiöse Praxis die Art und Weise ist, wie Menschen das Trauma des Unverfügbaren in ihrem Leben bewältigen können, dann müsste sich aufzeigen lassen, dass das Ausbleiben von religiöser Praxis zu einem Zustand geistiger Desintegration führt. Ist das nicht der Fall, dann ist die Religionsfreiheit auch kein Achtungsbereich der Menschenwürde.

Entnommen aus: Paul Tiedemann "Was ist Menschenwürde?", WBG Verlag, Darmstadt 2014