Bayern 2 präsentiert Gankino Circus

Also gut – es ist dann doch ein Streamingkonzert. Aber die westmittelfränkische Musikkabaretttruppe möchte am 23. Mai um 20 Uhr daraus ein besonderes, interaktives Erlebnis machen. Dafür haben sich die vier Bandmitglieder in strengste Quarantäne begeben. An einen Ort, den die Fans von Gankino Circus als Schauplatz vieler Songs und Geschichten bestens kennen: ins Wirtshaus "Zur heiligen Gans" in ihrem Heimatort Dietenhofen. Was immer der Band seit den letzten Shows mit Publikum auch eingefallen ist: Der Abend wird rasant, so wie wir Gankino Circus kennen und lieben. Das Publikum kann mitmachen: Per Livechat, Musikquiz – und sogar Applaudieren geht online.

Fast wie früher. Und noch etwas ist wie vor Corona: Für diesen Event braucht man tatsächlich Tickets. Die gibt's auf der Webseite der Band.