Mexiko-Stadt-Magazin Lebensinseln in der Mega-City

Lange Zeit war Volkswagen der einzige ausländische Autokonzern, der in Mexiko ein eigenes Werk unterhielt. Doch auch, wenn die Käfer-Produktion seit vielen Jahren ausgelaufen ist: Der VW-Käfer ist in Mexiko-Stadt noch immer sehr präsent. Überraschenderweise hat aber auch die Leidenschaft für ausgefallene Fahrräder in der Metropole eine Heimat gefunden. Als "Chilangos" bezeichnet man im Mexikanischen die Einwohner von Mexiko-Stadt - und die unkonventionellen Fahrrad-Freaks des "Chilangos Lowbike Clubs" erregen mit ihren selbstgebauten Gefährten auf den Straßen viel Aufmerksamkeit.

Käfer-Taxi in Mexiko-Stadt

Zu einer besonderen Gelegenheit wirft sich die ganze Familie mächtig in Schale. Zum 15. Geburtstag eines Mädchens gibt es eine Feier, die es in sich hat - das wichtigste Fest vor der Hochzeit, eine Nacht der großen Emotionen. Geld spielt keine Rolle. Auf ihrem "Quinceañera"-Fest erscheinen die jungen Frauen in aufwendig glitzernden Abendroben, man tanzt bis zum Morgengrauen, und natürlich fließen die Tränen reichlich …

Beiträge:

So klingt Mexiko-City - Geräusche einer Stadt (Stephan Lina)

"Roma" - Ein Oscar-prämiertes Stadtviertel (Christine Hamel)

Tacos - Die Maisfladen-Manie (Anne-Katrin Mellmann)

Tiefergelegte Bikes - Die Fahrrad-Gang von Mexiko-Stadt (Christina Fee Moebus)

Prinzessin mit 15 - Das große Fest vor der Hochzeit (Anne-Katrin Mellmann)

Luis Barragán - Der Licht-Künstler unter den Architekten (Christine Hamel)



Playlist:

Clorofila: "Llantera"

Mexican Institute of Sound: "Mi T-Shirt de la NASA"

Victoria La Mala & Flor de Toloache: "Nada De Ti"

Marco Flores Y La Jerez: "Cuando Los Anos Pasen"

Lila Downs: "Clandestino"

Lila Downs: "Dos Botellas de Mezcal"