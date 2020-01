Zwischen Vergeltung und Protest Wohin steuert der Iran?

Der Iran hält die Welt in Atem. Als Qasem Soleimani von einer US-Drohne getötet wurde, kündigte das Mullah-Regime Vergeltung an. Hunderttausende trauerten um den beliebten General. Doch seit dem Abschuss eines ukrainischen Passagierflugzeugs protestieren Arbeiter- und Mittelschicht gemeinsam gegen das Regime. Das könnte die ohnehin schon explosive Lage am Golf weiter verschärfen.