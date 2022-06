Zwischen Komfortzone und Utopie Wie veränderungsbereit ist die Gesellschaft?

Die Pandemie hat vieles verändert und noch mehr offenbart. Die Welt stand zeitweise still, das öffentliche Leben war mitunter tot. Während Corona-Zahlen per Fax durch die Republik geschickt wurden, herrschte Unsicherherit in Deutschland und weltweit. Die Pandmie wurde mitunter als "die erste Menschheitskrise des 21. Jahrhunderts" bezeichnet. Was wie ein einziges Chaoas klingt, kann aber auch eine große Chance sein. Vermeintliche Gewissheiten wurden und werden hinterfragt; das Gefühl, dass sich etwas Grundlegendes ändern muss, haben viele.