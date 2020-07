Die Kraft des Geldes, die Ohnmacht der Politik Wie umgehen mit China

China ist in den vergangenen Jahrzehnten zur unumstößlichen Weltmacht aufgestiegen. Vor allem die wirtschaftliche Dominanz macht China zum Global Player, an dem kein Land mehr vorbei kommt. Doch in Sachen Menschenrechte zeigt China ein anderes Gesicht. Die Bevölkerung wird engmaschig kontrolliert, die Freiheitsrechte - wie jüngst in Hongkong - werden immer weiter eingeschränkt. Kritik daran weist China brüsk als Einmischung in die inneren Angelegenheiten des Landes zurück. Wie umgehen mit China? fragt das Dossier Politik.