75 Jahre nach Auschwitz Wie bedroht ist jüdisches Leben in Deutschland heute?

Mehr als eine Million Menschen, überwiegend Juden, wurden während der NS-Herrschaft in Auschwitz ermordet. Wie geht es Juden, die in Deutschland leben, heute, 75 Jahre nach der Befreiung des Vernichtungslagers – in Zeiten des zunehmenden Antisemitismus?

Von: Jörg Paas