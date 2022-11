Die USA haben gewählt Wie stabil ist die amerikanische Demokratie?

Die Kongresswahlen in den USA sind immer auch eine Abstimmung über die Politik des amtierenden Präsidenten. Dass der Amtsinhaber bei den Midterms, den Zwischenwahlen, an Zustimmung verliert, ist üblich. So ging es schon den Vorgängern von Joe Biden. Doch diesmal geht es bei den Wahlen auch um die Frage, wie viel neuen Einfluss Donald Trump und seine radikalen Anhänger gewinnen. Es ist ein Machtkampf, der über die Zukunft der US-amerikanischen Demokratie entscheidet.