Vor den Landtags-Wahlen in Sachsen und Brandenburg Seismograph Ostdeutschland

Wenn am Sonntag in Brandenburg und Sachsen gewählt wird, geht es auch ums Ganze. In Umfragen hat die AfD stark zugelegt. Möglicherweise wird die Partei erstmals bei einer Landtagswahl stärkste Kraft. Der Ausgang ist völlig offen, aber die Landtagswahlen dürften auch die Bundespolitik gehörig durcheinanderwirbeln. Steht der Osten vor einem politischen Umbruch?

Von: Ina Krauß