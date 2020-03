Keine Lösung in Sicht Scheitert Europa an der Flüchtlingsfrage?

Ende Februar hat der türkische Präsident Erdogan die Flüchtlings-Vereinbarung mit der EU für obsolet erklärt. Seitdem spielen sich an der türkisch-griechischen Grenze dramatische Szenen ab. Eine Lösung ist nicht in Sicht. Vor allem keine, die das Problem langfristig entschärfen würde. Scheitert Europa an der Flüchtlingsfrage?