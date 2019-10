Polen vor der Parlamentswahl PiS und danach lange nichts

In Umfragen vor der Wahl am 13.10. liegt die regierende nationalkonservative Partei "Recht und Gerechtigkeit" (PiS) klar vorn. Kritiker werfen ihr vor, die Rechtsstaatlichkeit in Polen zu gefährden. Anhänger freuen sich über sozialpolitische Wahlversprechen.

Von: Jörg Paas