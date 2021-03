Nach dem Militärputsch in Myanmar Der Kampf um Macht und Freiheit

Seit Wochen gehen die Menschen in Myanmar gegen die Militärjunta auf die Straße. Die reagiert mit voller Härte: Sicherheitskräfte schießen scharf auf Demonstrierende. Über 200 Regimegegner wurden seit dem Putsch getötet; über 2000 festgenommen. Kann die Protestbewegung die Militärjunta in die Knie zwingen? Und wie verhält sich Deutschland zu den neuen Machthabern in Myanmar?

Von: Ingo Lierheimer