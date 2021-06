Das Geschäft mit der Sucht Warum die Legalisierung des Online-Glückspiels riskant ist

Glücksspiel ist ein gigantisches Geschäft: Geschätzte 13 Milliarden Euro verzocken Bundesbürger pro Jahr, und demnächst könnten es – so steht es zu befürchten - noch mehr werden. Denn zum 1. Juli tritt der neue Glücksspielstaatsvertrag in Kraft, der erlaubt, was bisher weitgehend verboten war: Online-Casinos und Sportwetten. Wie gefährlich ist die Legalisierung von Online-Glückspiel?