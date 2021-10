Leere Regale, hohe Preise Wie die Briten mit dem Brexit leben

Chaos an den Tankstellen, steigende Gaspreise, höhere Lebensmittelpreise, fehlende Fachkräfte: In England wird ein "winter of discontent" - Winter der Unzufriedenheit - erwartet. Und trotzdem schafft es Premier Boris Johnson, dass seine konservative Partei, die Tories, hinter ihm stehen.