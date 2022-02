Klimapolitik Ist der Wald noch zu retten?

Der Wald ist in Not. Der Klimawandel mit Trockenheit und Stürmen bedroht vor allem die weit verbreiteten Monokulturen und stärkt zugleich Schädlinge. Der Waldumbau hat bereits begonnen, auch die neue Ampelregierung hat das Problem auf dem Schirm. Doch viele Fragen sind offen: Welche Bäume braucht das Land? Welche Wälder garantieren Biodiversität? Welche Holznutzung ist in Zukunft noch möglich? Und vor allem für Privatwaldbesitzer wichtig: Wer soll den Waldumbau bezahlen?