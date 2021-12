Grünes Licht für die Ampel Was ist von der neuen Bundesregierung zu erwarten?

Das Kabinett steht, der Koalitionsvertrag ist unterzeichnet. Der neue Kanzler Olaf Scholz will nun "aufbrechen zu einer neuen Regierung". Was haben die Bürgerinnen und Bürger von der Ampel-Koalition zu erwarten? Auf was können speziell junge Leute hoffen? Wie blickt das Ausland auf die neue Regierung des größten und ökonomisch stärksten Staates Europas? Und wie wird die neue vielfarbige Regierung intern zusammenarbeiten? Diese Fragen diskutiert das Dossier Politik mit dem Politikwissenschaftler und Parteienforscher Gero Neugebauer.

Von: Ingo Lierheimer