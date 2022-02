Eskalation in der Ukraine Ist Putin noch zu stoppen?

Die Krise zwischen Russland und der Ukraine hat sich verschärft: Russlands Präsident Putin will Truppen in die Ostukraine entsenden, Bundeskanzler Scholz kündigte als Reaktion den Stopp von Nord Stream 2 an. Weitere Sanktionen der EU werden folgen. Was steckt hinter Putins Plan? Und ist eine weitere Eskalation noch aufzuhalten?