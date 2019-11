Deutsche Zeitgeschichte (Wie) muss sich Erinnerungskultur wandeln?

Wie soll in Zukunft an die NS-Vergangenheit, an Krieg und Verfolgung erinnert werden, wenn es keine Zeitzeugen mehr gibt? Gedenkstätten müssen neue Konzepte entwickeln, auch, um den rechtsextremen Ideologen von heute etwas entgegensetzen zu können.