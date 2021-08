Wie zukunftsfähig ist Deutschland? Wie schützen wir unsere Lebensgrundlagen?

Deutschland ist die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt. Wenn Deutschland Klimaschutz kann, können es auch andere. Vier Wochen vor der Bundestagswahl fragen wir im Dossier Politik: Was sollte Deutschland in der kommenden Legislaturperiode im Klimaschutz tun, was muss es tun? Wenn das 1,5 Grad Ziel noch irgendwie erreicht werden soll, sind die kommenden vier Jahre womöglich die letzte Chance, einen entscheidenden Beitrag zu leisten.