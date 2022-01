CDU vor dem Parteitag Alles neu macht der Merz?

Mit Friedrich Merz wird künftig ein 66-jähriger an der Spitze der Partei stehen, die sich eine Erneuerung verordnet hat. Kann das gelingen? Die Ausgangslage ist undankbar. Die Partei hat in kurzer Zeit mehrere Vorsitzende verschlissen, steckt in einer schwierigen Oppositionsrolle fest und das Verhältnis zur Schwesterpartei CSU war auch schon mal besser.