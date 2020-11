Alles online Was passiert, wenn Politik digital stattfindet?

Videokonferenz statt Präsenzsitzung, Parteitag im Netz statt im Saal - Der politische Alltag ist digitaler geworden. Und das hat Konsequenzen für die Demokratie. Wie treffen PolitikerInnen in Zeiten zunehmender Digitalisierung ihre Entscheidungen? Sind sie weniger manipulierbar, wenn Gespräche im kleinen Kreis - am Rande einer Veranstaltung - wegfallen? Oder gehen gerade so wichtige Informationen verloren? Das Dossier Politik schaut sich an, wie digitale Politik funktioniert und welche Chancen oder Gefahren sich daraus ergeben.