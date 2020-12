Im Brennglas Äthiopien - Aufsteigerland vor dem Fall?

Vor einem Jahr hat der äthiopische Ministerpräsident Abiy Ahmed in Oslo den Friedensnobelpreis entgegengenommen, seit Anfang November führt er in seinem Land Krieg gegen die Tigray im Nordosten. Wie geht das zusammen? Und vor welcher Zukunft steht Äthiopien, das riesige Land am Horn von Afrika?