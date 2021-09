Tsitsi Dangarembga "Überleben" Friedenspreisträgerin des Deutschen Buchhandels

Am 24. Oktober erhält Tsitsi Dangarembga den renommierten Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. Seit über 30 Jahren setzt sich die Schriftstellerin und Filmemacherin in Simbabwe für Frieden, Demokratie und Frauen ein. Neu auf Deutsch: "Überleben", der dritte Roman ihrer Trilogie über eine junge schwarze Frau vom Land, die um ein selbstbestimmtes Leben ringt.

Als im Juni bekannt wurde, dass der Friedenspreis des deutschen Buchhandels, mit dem die Frankfurter Buchmesse immer endet, in diesem Jahr an Tsitsi Dangarembga geht, waren viele ratlos. Höchste Zeit, sie kennenzulernen. Tsitsi Dangarembga ist eine couragierte Schriftstellerin und Filmemacherin in Zimbawe, die in Berlin Filmregie studierte, nach Simbawe zurückkehrte, dort als Künstlerin arbeitet und für die Rechte von Frauen eintritt. Nun ist sie als Aktivistin in Simbabwe angeklagt, weil sie gegen Korruption und für Reformen protestierte. Die Regierung unter Emmerson Dambudzo Mnangagwa mißbrauche die Pandemie, um legitime Demonstrationen zu unterbinden, sagt Tsitsi Dangarembga.