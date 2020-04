Lesestoff bei Ausgehstopp Mario Vargas Llosa und sein neuer Roman "Harte Jahre"

„Harte Jahre“ schildert ein Schlüsselereignis für Guatemala und die Geschichte Lateinamerikas; ein Beispiel, wie die USA die Politik eines anderen Landes manipulieren und die ganze Region destabilisieren. Mario Vargas Llosa, Peruaner, Weltbürger und Literaturnobel-Preisträger, erzählt als Faction, wie die CIA demokratische Strukturen in Guatemala zerstörte – für den Profit der United Fruit Company und ihre Chiquita-Plantagen. – Schon Literaturnobelpreisträger Miguel Ángel Asturias hatte den Bananen-Konzern zum literarischen Thema gemacht. Vargas Llosa beginnt nun seinen Roman, wo Asturias seine Trilogie beendete: 1944, als Edward Bernays ins Spiel kommt, ein Erfinder der demagogischen PR, der das Ende der „Bananenrepublik“ verhindern soll.

"Harte Jahre" - Romanauszug

"Auch wenn sie einer breiteren Öffentlichkeit kaum bekannt sind und in den Geschichtsbüchern allenfalls einen Platz am Rande einnehmen, waren die beiden Personen, die im zwanzigsten Jahrhundert das Schicksal Guatemalas, ja ganz Mittelamerikas am meisten beeinflusst haben, wahrscheinlich Edward L. Bernays und Sam Zemurray, zwei Männer, die aufgrund ihrer Herkunft, ihres Temperaments und ihres Wirkens nicht unterschiedlicher hätten sein können. Zemurray wurde 1877 unweit des Schwarzen Meeres geboren und wanderte, als Jude in einer Zeit, da im Russischen Reich die Pogrome wüteten, mit nicht einmal fünfzehn Jahren an der Hand einer Tante in die USA aus, wo sie in Selma, Alabama, im Haus von Verwandten unterkamen. Edward L. Bernays gehörte ebenfalls einer Familie jüdischer Emigranten an, allerdings aus besseren Kreisen, sowohl gesellschaftlich als auch ökonomisch, außerdem gab es in der Familie eine berühmte Persönlichkeit: seinen Onkel Sigmund Freud. Abgesehen davon, dass beide Juden waren – so wenig eifrig sie ihre Religion auch praktizierten –, hatten sie praktisch nichts gemein. Edward L. Bernays rühmte sich, so etwas wie der Vater der Public Relations zu sein, die er zwar nicht erfunden habe, jedoch (auf Kosten Guatemalas) in die luftigsten Höhen katapultieren würde, bis er sie zur wichtigsten politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Waffe des zwanzigs- 10 ten Jahrhunderts gemacht hätte. Das zumindest sollte sich bewahrheiten, auch wenn seine Egozentrik ihn bisweilen zu maßlosen Übertreibungen anstachelte. Die erste Begegnung zwischen den beiden hatte 1944 stattgefunden, und in dem Jahr auch begann ihre Zusammenarbeit. Sam Zemurray hatte ihn um einen Termin gebeten, und Bernays empfing ihn in seinem damals noch kleinen Büro im Herzen Manhattans. Es ist anzunehmen, dass Zemurray, dieser große, schlecht gekleidete Kerl, unrasiert, ohne Krawatte, in einer verschossenen Jacke und rustikalen Halbstiefeln, Bernays mit seinen eleganten Anzügen, seiner gewählten Sprache, den YardleyParfums und aristokratischen Manieren auf den ersten Blick nicht sonderlich beeindruckte."



aus: "Harte Jahre" von Mario Vargas Llosa, in der Übersetzung von Thomas Brovot erschienen bei Suhrkamp