Diwan - Das Büchermagazin Live vom 38. Erlanger Poetenfest

Vom 24. bis zum 26. August lädt das schönste Open-Air-Literatur-Festival zum 38. mal nach Erlangen ein mit knapp 100 Veranstaltungen und 80 Autoren. Auf dem Bayern 2-Diwan: Lyrikerin Nora Bossong, Lautpoet, Literaturwissenschaftler und Schriftsteller Michael Lentz, die Argentinierin Maria Cecilia Barbetta und Drehbuchautorin und Erzählerin Maike Wetzel. Natürlich gibt es einen Hörbuch-Tipp und das Rätsel-Taxi. Und die Klangkünstler Ulrike Haage und Christian Meyer stellen ihre neue CD vor, die die Besucher in Erlangen schon vor der Premiere in der Elbphilharmonie in Hamburg hören können.