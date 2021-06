Von "Mythen in Tüten" zwischen Berlin und New York Leipziger Buchpreis für Iris Hanikas "Echos Kammern"

Mit ihrem Großstadtroman zwischen New York und Berlin, einer modernen Variante des Mythos von Echo und Narziß, gewann die Schriftstellerin Iris Hanika den Preis der Leipziger Buchmesse 2021 für Belletristik. "Echos Kammern" ist ein kluges, heiter-ironisches, literarisches Spiel mit Mythen der Weltliteratur. Iris Hanika nimmt in "Echos Kammern" die Welt der Schönen und Reichen und die Macht des Geldes aufs Korn, die Gentrifizierung in New York und Berlin und die moderne Kommunikation.