"Saison der Wirbelstürme" Anna Seghers-Preis für Fernanda Melchor

"Saison der Wirbelstürme" ist ein atemraubender Roman, ein Kriminalfall und eine Milieustudie aus der mexikanischen Provinz. "Trotz der Gewalt und Zukunftslosigkeit, die Melchors fiktionale Schauplätze sprachlich ausdrucksvoll prägen, wird die poetische Imagination zur großen Überlebenden ihrer Literatur. 'Denn wir schreiben nicht um zu beschreiben, sondern um beschreibend zu verändern‘, schrieb Anna Seghers 1932 in Kleiner Bericht aus meiner Werkstatt, genau in diesem Geiste Anna Seghers bewegen sich Fernanda Melchors Texte,", so die Jury. Im Gespräch mit Fernanda Melchor Cornelia Zetzsche.