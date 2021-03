Elke Heidenreich Aug' in Aug' mit Vogelgesichtern Charakterköpfe und jede Menge Lesestoff zum Frühlingsanfang

"Vögel sind für uns immer das Symbol für Freiheit, sich in die Lüfte zu erheben und einfach wegzufliegen. Nun hat Tom Krausz, der Fotograf, mit diesem Buch genau was anderes gemacht, nämlich Porträts, Gesichter. Und seitdem denke auch ich über Vögel ganz anders nach", erzählt Elke Heidenreich, die auf dem Diwan Platz genommen hat. Außerdem entführt uns Sylvain Tesson nach Tibet, auf den Spuren des seltenen Schneeleoparden. "Fang den Hasen", nennt Lana Bastašić ihren Roadtrip durch den Balkan. Und Norbert Gstreins Romanheld Jakob wird 60, seine Lebensbilanz führt bis nach Mexiko.

"Noch nie habe ich in so viele faszinierende Vogelgesichter geblickt wie in diesem Buch. Wir sehen sprechende Gesichter, Charakterköpfe: Rechtsanwälte, Mafiosi, Hausfrauen, Charmeure, Betrüger und Naive – wie im richtigen Leben, wir sehen den Punk und den strengen Gelehrten. Und wir begreifen die Individualität jedes einzelnen dieser Tiere wie die jedes einzelnen Menschen", schreibt Elke Heidenreich in dem ungewöhnlichen Bildband mit fantastischen Schwarz-Weiß-Fotografien von Tom Krausz.

Elke Heidenreich: "Schwarz-Weiß ist einfach viel eleganter. Nichts gegen blauen Himmel und Sonnenuntergänge und Herbstwälder. Aber wenn man Tiere und Gesichter, auch Porträts von Menschen - Annie Liebowitz macht, das ja auch - sehen will, dann ist schwarz-weiß in den Kontrasten schärfer, eleganter und ich finde auch zutreffender. Ich muss nicht wissen, dass sie einen vergilbten Schnabel haben. Ich sehe das so eigentlich auch. Ich kann mir das vorstellen. Es bleibt auch ein Rest Fantasie."

65 gefiederte Charakterköpfe zeigt dieser Band, ob Andenkondor, Harpyie, Spatz oder Schuhschnabel – Vogelgesichter von großer Würde, skeptisch, verletzlich, kämpferisch, schelmisch und merkwürdig. Sie zeigen exotische Arten, die wir oft nur noch in Tierparks erleben können, aber auch scheinbar vertraute Vögel in noch nie erlebter Nähe. Und plötzlich finden wir uns wieder auf Augenhöhe mit diesen zerbrechlichen Geschöpfen. Aug' in Aug'. Zu jedem Vogel gibt es einen kleinen Steckbrief: Merkmale, Vorkommen, Lebensweise – und den Status auf der IUCN, der Roten Liste der "International Union for Conservation of Nature". Viele der abgebildeten Vögel sind bereits jetzt vom Aussterben bedroht.

"So lange ich noch Kraniche sehe, ist die Welt noch nicht verloren"

Elke Heidenreich auf dem Diwan erzählt von gefiederten Charakterköpfen Elke Heidenreich: "Ich bin total fasziniert von Vögeln. Ich habe einen großen Garten. Ich füttere die Vögel etwas schlampig. Ich habe ein Bad, wo sie darin baden können und wo sie Wasser trinken können. Und ich bin vollkommen entzückt, wenn ich mal in den Beeten kratze, das zahme Rotkelchen direkt neben meiner Hand zu sehen. Das Rotkehlchen ist immer da. Dann habe ich einen Buntspecht. Ich habe einen Dompfaff-Pärchen, das immer zusammen fliegt. Sie ist Rosa, und er hat einen feuerroten Brustkorb und braune Federn. Und nach und nach lerne ich alle diese Vögel kennen, kaufe mir auch Bücher, schlag manchmal nach und bin ganz entzückt, was hier flattert und singt. Ich hatte mal eine Eule auf der Hand sitzen, aber es war nichts nur Federchen und Knöchelchen. Und dann diese scharfen Augen, diese Schnäbel. Und das Tollste, was ich für mein Leben immer als Omen und Zeichen nehme, sind für mich die Kraniche und die Wildgänse, die ich hier, ich wohne nah am Rhein, im Frühling herkommen sehe, zu Tausenden, so laut schnatternd, dass man immer mitkriegt, wenn sie kommen. Und ich denke, so lange ich das noch sehen kann, solange es die noch gibt, ist die Welt noch nicht ganz verloren."

Außerdem im Büchermagazin: Sylvain Tesson nimmt uns mit nach Tibet, auf den Spuren des seltenen Schneeleoparden. "Fang den Hasen", nennt Lana Bastašić ihren Roadtrip durch den Balkan, und Norbert Gstreins Romanheld wird 60, wie der österreichische Schriftsteller selbst; seine Lebensbilanz führt bis Mexiko. Und Brigitte Hobmeier chauffiert in ihrem Taxi eine zu erratende Persönlichkeit.