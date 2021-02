Viktor Martinowitsch: „Revolution" Demonstranten in Belarus machen ein Buch zum Symbol des Widerstands

Während der Proteste in Belarus tauchten in den sozialen Medien immer wieder Fotos und Videos auf, in denen sich Demonstranten mit dem Cover eines Romans zeigten, das gab es lange nicht mehr: Demonstranten machen ein Buch zum Symbol des Widerstands. „Revolution“ lautet der Titel dieses Romans. Er stammt von Viktor Martinowitsch, dessen erster Roman „Paranoia“ 2009 vom Regime Lukaschenko verboten wurde. Wie schon in „Paranoia“ fragt Martinowitsch auch in seinem neuen Roman nach der Verantwortung der sogenannten „Intelligenzija“ für die politischen Entwicklungen im postsowjetischen Raum.

Von: Mirko Schwanitz