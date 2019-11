4 Autoren, 4 Bücher und Musik Diwan live vom Literaturfest München

Diwan - Das Büchermagazin live vom Gasteig in München. Dagmar Leupold entführt uns in die Straßenschluchten von New York, Franz Dobler in die extremistische Szene, Ernst-Wilhelm Händler lässt das Geld sprechen und aus dem Deutschen Theater in Berlin, in dem am Sonntag gerade die feierliche Übergabe des Kleist-Preises stattfindet, wird sich die Preisträgerin Ilma Rakusa melden, die "femme de lettres", und dazu der vielfach ausgezeichnete Musiker und Komponist Michael Riessler, der auf seiner Bassklarinette die Zuschauer verzaubern wird. Das alles frei Haus am 24.11. um 14.05 Uhr auf Bayern 2.

Dagmar Leupold stellt „Lavinia“ in den 25.Stock eines New Yorker Hochhauses – und vor Abgründe ihres Lebens. Krimi-Preisträger Franz Dobler schickt seinen Ex-Polizisten Robert Fallner auf Tour in die extremistische Szene und wagt einen „Schuss ins Blaue“. Und „Das Geld spricht“ im Roman des Unternehmers und Schriftstellers Ernst-Wilhelm Händler. Drei Bücher, drei Autoren/Innen zwischen New York und bundesdeutschem Alltag heute. Ilma Rakusa wird zugeschaltet, die am Vormittag in Berlin den Kleist-Preis erhält. Und Solomon Buks Rätsel-Taxi ist am Start – alles in 55 Minuten, das ist „Diwan“, das Büchermagazin vor Ort, bei Hörern und Leserinnen. Jazz-Klarinettist und Komponist Michael Riessler findet dazu den richtigen Ton.

"Ilma Rakusa ist eine geborene Kosmopolitin und Europäerin; sie verkörpert in einzigartiger Weise den Typ einer femme de lettres, wie er heute kaum noch anzutreffen ist: Dichterin, Literaturwissenschaftlerin, Übersetzerin (aus vier Sprachen), Kritikerin, polyglotte Intellektuelle", so schrieb die Jury des Heinrich-Kleist-Preises über die Schriftstellerin Ilma Rakusa, einer überzeugten Europäerin. Direkt von ihrer Auszeichnung am Sonntag im Deutschen Theater wird sie aus Berlin zugeschaltet.

Dagmar Leupold "Lavinia"

Der Countdown beginnt im 25. Stock eines Hochhauses in New York: Worauf Lavinia von dort aus zurückblickt, ist ein Leben, vor dessen Abgründen ihr selbst schwindelt. Wie im Sturz durch ihre Geschichte und die Zeiten erzählt sie von ihrem Aufwachsen und Frauwerden, ihren Lieben und Verlusten, von Verheerungen und Missbrauch, von Unterwerfung und ihrem Willen, sich zu behaupten. Tiefer und tiefer führt sie den Leser im Taumel des Erinnerns und im Sprachrausch des Erzählens zurück in die deutsche Provinz nach dem Krieg.

Franz Dobler "Ein Schuss ins Blaue"

Ex-Polizist Fallner würde sich lieber aus der Sicherheitsfirma seines Bruders verabschieden – und landet im Labyrinth deutscher Probleme. Mit seinem jüdischen Partner Landmann soll er einen islamistischen Attentäter aufspüren, auf den ein Kopfgeld von zwei Millionen ausgesetzt ist. Der Gesuchte hält sich angeblich in München auf. Dabei ist nicht mal klar, von wem der Hinweis eigentlich kommt. Könnte es sein, dass die private Sicherheitsfirma nur benutzt wird? Von rechtsradikalen Seilschaften in staatlichen Sicherheitsbehörden vielleicht?

Ernst-Wilhelm Händler "Das Geld spricht"

Ein erfolgreicher Tech-Gründer möchte 500 Millionen Dollar aus seinem Börsengang anlegen und beauftragt damit einen Frankfurter Banker. Wem soll dieser die enorme Summe anvertrauen? Dem Hedgefonds eines Mathematikers, der gemeinsam mit seinem verschwundenen Bruder hochkomplizierte Modelle entwickelt hat? Einem Selfmademan, der die Zeit anhalten möchte? Oder einer intuitiven und kapriziösen Düsseldorfer Fondsmanagerin?

Michael Riessler, Komponist und Klarinettist

Wer hören will, wie eine Klarinette flüstert, klappert, lacht oder tönt, ist bei Klangkünstler Michael Riessler richtig. Er beherrscht alle Genres, er jamt, er arbeitet mit klassischen Orchestern wie zum Beispiel dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, er komponiert für Streicherquartette und -trios, erfindet Klangsounds, und schrieb unter anderen den Soundtrack zu Edgar Reitz' Kinoepos "Die andere Heimat". Jazz, Experimentelle Musik, Klassik und Klangzauberer.