Buchtipps für das Frühjahr Lutz Seilers neuer Roman "Stern 111"

Eigentlich kommt Lutz Seiler von der Lyrik, der Poesie, so dass man ihn getrost einen Dichter nennen kann. Seiler hat das Glück schon eine Menge Preise und Stipendien bekommen zu haben. Den Bachmannpreis zum Beispiel und für seinen ersten Roman, den er erst vor sechs Jahren veröffentlichte, gab es sofort den Deutschen Buchpreis. Am 8. März erscheint sein neuer, sein zweiter Roman mit dem Titel "Stern111" und - wie zu erwarten - steht der auch auf der Stortlist des Leipziger Buchpreises.

"Stern 111" - der neue Roman von Lutz Seiler

„Stern 111“ lautet der außerirdisch anmutenden Name eines beliebten Kofferradios aus der DDR. In seiner Lyrik und Prosa huldigt Lutz Seiler seit jeher analogen technischen Geräten, so etwa im Roman „Kruso“ dem „Viola“ getauften Küchenradio. Es begleitet das Aussteigerleben im Ferienheim „Klausner“ am Hochufer der Insel Hiddensee. Seilers neues Buch erweist dem Radio „Stern 111“ bereits im Titel Reverenz. Eigentlich war die Reihenfolge anders geplant, wie er erklärt.

Lutz Seiler: "Ich habe 2010 tatsächlich versucht, diesen Roman schon mal zu schreiben und bin gescheitert, es ist mir nicht gelungen. Und dann hat der gescheiterte Roman „Kruso“ ausgespuckt. Das sollte eigentlich nur so ein kleines Rückblick-Kapitel werden, aus dem aber dann ein ganzer Roman entstanden ist. Und nach „Kruso“ habe ich das Thema ernsthaft nochmal in Angriff genommen, und jetzt gibt es „Stern 111“.

In den sechziger Jahren führten die Rockabilly-Fans Inge und Walter Bischoff einen „Stern 111“ bei Ausflügen rund um Gera mit sich, im Kinderwagen ihres Sohnes Carl. Auf der überhaupt ersten Auslandsreise ihres Lebens, in den chaotischen Novembertagen nach dem Mauerfall 1989, wird das alte Kofferradio zum Leitstern für Inge und Walter. Zeitlebens hat das Einzelkind Carl seine Eltern als Inbegriff von Bienenfleiß und Zuverlässigkeit erlebt. Durch ihren scheinbar unmotivierten Weggang in Wanderkleidung nach Westen verdunkeln sie sich für ihn zum sogenannten „Elternrätsel“. Sie lassen den 26-Jährigen ohne Erklärung zurück. Wie sein Ich-Erzähler Carl wurde Lutz Seiler 1963 in Gera geboren und hat im Rahmen einer Berufsausbildung mit Abitur eine Maurerlehre absolviert. Musste der Autor selbst erst das Alter von Inge und Walter Im Herbst `89 erreichen, um über dieses „Elternrätsel“ schreiben zu können?

Lutz Seiler: "Auf alle Fälle musste ich offensichtlich älter werden, um mir das Unerhörte an diesem Aufbruch in dieser Ausführlichkeit vorstellen zu können. Wenn man selbst an die Fünfzig heranrückt und merkt, welche Müdigkeit in einen einzuziehen beginnt, und dann die Vorstellung, mit fünfzig oder mit über fünfzig noch mal so vollkommen neu anzufangen und aufzubrechen, das schien mir doch absolut unerhört und für mich selber eigentlich unvorstellbar. Und das hat für mich auch die Ereignisdimension des Ganzen nochmal vergrößert."

Zwei große Bewegungen, zum einen in die Ferne, zum anderen in die Tiefe, bestimmen den Roman. Während die Eltern in die Ferne, westwärts, schweifen und ihn in Gera wähnen, gräbt sich Carl im anarchischen Winter 1989/90 in die Erdschichten der Ost-Berliner Historie ein. Angereist ist er mit Papas wohlgehütetem Auto, einem orange-weißen Shiguli. Im damals verfallenden Bezirk Prenzlauer Berg will sich Carl nach romantischem Vorbild eine Dichterhöhle einrichten. Und er trifft seine Jugendliebe Effi wieder. Für den Roman wirkte unter anderem Charlie Chaplins im verschneiten Alaska spielender Film „The Gold Rush“ („Goldrausch“) inspirierend, wie Lutz Seiler erklärt:

Lutz Seiler: "Diese Art, wie zum Beispiel Carl sich sehnt nach einer Art Territorium, einer Art poetischem Dasein, das ist ja doch durchaus vergleichbar mit „Heinrich von Ofterdingen“, der in so eine Art rein poetische Existenz hinein will bei seiner Suche nach der Blauen Blume, aber es gibt auch andere Vorbilder. Und auch in der Sprache ist die Romantik natürlich relativ stark. Aber eben auch meines Erachtens ein bisschen Expressionismus und auch zum Beispiel die Abenteuerfilme über die Goldgräber Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts. Als Carl in Berlin ankommt, liegt er da im Auto, im „Shiguli“, und erinnert sich an dieses Bild, wo man diese Goldgräbermassen über einen Berg ziehen sieht voller Schnee. Und dort entdeckt er seine Eltern. Das alles trägt dazu bei, dass ich eigentlich denke, eine Abenteuergeschichte erzählt zu haben."

Carl findet Aufnahme bei einem Ost-Berliner Untergrund-Kollektiv, genannt „das kluge Rudel“. Tatkräftig hilft er bei der Einrichtung des Kellerlokals „Assel“ in der Oranienburger Straße. „Stern 111" liest sich in vielem wie eine Festland-Version des Inselromans „Kruso“, inklusive der erotischen Initiation des jugendlichen Helden in die jeweilige Geheimgesellschaft: auf Hiddensee in die Belegschaft des Betriebsferienheims „Klausner“, nun in das Asyl der „Assel“, zu dem auch eine weiße Ziege mit magischen Kräften gehört.

Lutz Seiler: "Dann habe ich auch gesehen, dass man mit der Geschichte der „Assel“ sehr, sehr gut die verschiedenen Phasen der Nach-Wendezeit, also die immens schnellen und tiefgreifenden Veränderungen, abbilden konnte, und das alles sollte miterzählt werden, und dadurch ist es ein größerer Roman geworden. Ich glaube einfach, dass so eine Untergrundkneipe, ein bestimmtes Milieu anzieht mit bestimmten Personen und dadurch vielleicht auch eine vergleichbare Struktur herauskommt, wie es das beim „Klausner“ schon auf ganz andere Weise gegeben hat. Aber abgesehen davon, sind das einfach die beiden Kneipen, in denen ich in meinem Leben gearbeitet habe, also der „Klausner“ und die „Assel“. Es gibt noch eine dritte, die „Krähe“, aber da war ich so kurz, dass auch nicht die Gefahr besteht, dass das jetzt eine Kneipen-Trilogie wird."

„Stern 111“ schildert ausführlich die Ost-Berliner Hausbesetzerszene und ihr Lebensgefühl in den Monaten zwischen Mauerfall und Wiedervereinigung. Inge und Walter sind da längt in Kalifornien. Dieser unverhoffte Nachwende-Roman aus dem teilweise verfallenen, längst noch nicht gentrifizierten Berlin überzeugt durch seine einmalige atmosphärische Dichte, durch sanfte Ironie und die Hinwendung zur Materie. Wenn beim Verputzen der Mauer die panisch davonkriechenden Asseln für Carl lesbar werden wie eine Schrift, wie es heißt, dann wird erkennbar, was Lutz Seilers romantische bis phantastische Höhenflüge stets so meisterlich kontrastiert und erdet.