"Alt sind nur die anderen" Kolumnen aus der Stadt, die niemals schläft von Lily Brett

Außerdem im Büchermagazin: ein Gespräch mit Ilija Trojanow über seinen Whistleblower-Roman "Doppelte Spur" von Oligarchen und Präsidenten in Moskau und New York. "Die Topeka Schule" von Ben Lerner, ein Familienroman und der Kollaps der privaten wie öffentlichen Rede. "Die verwundbare Welt. Eine Hypothese", der schwedisch-britische Philosoph Nick Bostrom und sein provokantes Szenario eines Polizeistaats. Das "Hörbuch der Woche" mit Roger Willemsen und "In diesem Buch stirbt jeder", ein preisgekrönter, literarischer Krimi-Spaß des georgischen Bloggers Beka Adamaschwili.

Lily Brett über Donald Trump

"Es gibt immer eine neue Überraschung, einfach weil wir die Regierung Donald Trump haben", erzählt die im Displaced Persons Lager Feldafing geborene Schriftstellerin Lily Brett: "Jeden Tag gibt es etwas Neues, Destruktives, und das nicht nur einmal am Tag. Man wacht morgens auf, und über Nacht ist alles anders und den Tag über auch. Wir leben in einer sehr seltsamen Welt. Es lohnt sich gar nicht, irgendetwas zu lesen. Sobald man hat eine Seite beendet hat, ist schon wieder etwas passiert. Anfangs war jeder geschockt, jetzt, Monate später, sind die Leute ohne Worte, die über "außergewöhnlich" und "nie gesehen" hinausgehen. Man gewöhnt sich daran, daß sich die Dinge ändern, woran man sich nicht gewöhnt, ist der Horror, wie sich die Dinge ändern, die wenigsten zum Besseren. Die Black-Lives-Matter-Bewegung gehört dazu. Das war das einzige Zeichen von Hoffnung, daß sich da, nicht nur oberflächlich, wirklich etwas ändern würde."

Happy Aging in New York City

Wäre jetzt nicht Corona, wäre einer der lebendigsten Orte der Welt gerade nicht völlig gelähmt von einer Pandemie, die eine kontaktfreudige Gesellschaft in die Isolation zwingt, dann wäre jetzt, mit Ende Vierzig, vielleicht der richtige Zeitpunkt, die Kisten zu packen, meint Buchrezensentin Andrea Mühlberger. Mit Mann und Kindern nach NY zu ziehen, in die Stadt, die bekanntlich niemals schläft. Ein Ortswechsel, als Ausweg aus Midlifecrisis, Münchner Übersättigungsgefühl - und überhaupt, mit Blick auf später.

Lily Brett: “In New York fühlst du dich nicht alt. Du wirst nicht wie ein alter Mensch behandelt. Es ist doch schon hart genug, wenn du selbst realisiert hast, dass du alt bist“.

Sich jung zu fühlen, falle einem in New York leichter als an anderen Orten, behauptet Lily Brett zum Auftakt ihrer Anekdoten-Sammlung: „Alt sind nur die anderen“. Was dann folgt, in 24 leichtfüßigen Kolumnen, ist eine Mischung aus Beweisführung und Liebeserklärung an eine Stadt, die einen unterstützt, das Älterwerden leichter zu ertragen – denn sie begegnet ihren BewohnerInnen offen, tolerant, mit Respekt. Und entscheidet nicht zwischen einer „Miss“ mit Teenager-Zahnspange und einer „Miss“, die am Stock geht:

“Wenn Sie ständig so viele U-Bahn-Treppen raufgehen müssen, Stufe für Stufe, ist es ziemlich schwer sich alt zu fühlen. Du musst es einfach machen, sonst kannst du nicht U-Bahn fahren.“

Eine Stadt, die einen täglich aufs Neue herausfordert und dadurch jung hält, und immer für Überraschungen gut ist:

Lily Brett 1998 auf de Frankfurter Buchmesse

“Diese Stadt ist einmalig in ihrer Vielfalt und Lebenskraft. Du fühlst die einfach von Leben umgeben. Und ist es gleichzeitig auch sehr intim. Kaum ein New Yorker wurde hier geboren. Fast alle haben sich bewusst für ein Leben hier entschieden. Das ist der große Unterschied. Deshalb spürt man diese Verbundenheit, Freundschaft und Wärme.“

Lily Brett, die 1946 in einem Flüchtlingslager in Feldafing bei München geboren wurde, kam selbst nicht ganz freiwillig nach New York. Aufgewachsen in Australien, wo sich ihre Eltern als polnische Juden und Holocaust-Überlebende angesiedelt hatten, sei sie, wie viele Frauen, in den späten 80ern der Idee ihres Mannes gefolgt, der dringend mal einen Wechsel brauchte. Heute, mit über 70, wolle sie auf keinen Fall wieder weg. Jugendwahn und Altersrassismus kontert sie mit Witz und Verstand:

“Diesen Druck fühle ich überhaupt nicht. Es gibt keinen Jugendwahn in New York. Dafür sind wir New Yorker zu schlau. Die Menschen hören einander zu - ich denke, das war immer das Herz von New York: Intellekt und Kreativität.“

In Lily Bretts Kolumnen wird New York zur Bühne, auf der die Autorin ihre Beobachtungen aus dem Alltag arrangiert, um über das Älterwerden zu sinnieren - frei von Schwermut oder Selbstmitleid. Aber sich immer bewusst, dass dieser Zustand des „Happy Aging“ auch recht plötzlich vorbei sein kann:

“Wenn mein Hirn nicht mehr richtig arbeitet, will ich nicht mehr hier sein. Ich will nicht wissen, wie es ist, wenn ich nicht mehr denken kann, nicht mehr richtig sprechen, und die Menschen, die ich wirklich mag, nicht mehr lieben kann.“

Doch dieser Ernst ist nicht der Grundton ihrer Kolumnen. Auf ihren Streifzügen durch New York reicht Lily Brett eine zufällige Begegnung, eine aufgeschnappte Bemerkung, um daraus eine selbstironische Lektion zu entwickeln: Etwa, dass es keineswegs ungewöhnlich ist, wenn sich eine 93-Jährige einen Terminkalender kauft. Dass es Gründe gibt, sich ein Kissen anzuschaffen, das beim Sitzen auf dem Klo den Darm in eine ideale Position bringt. Und dass es ganz schön nerven kann, im Computer-Laden als älteste Kundin bevorzugt bedient zu werden:

“Ich fand es einfach sehr amüsant, dass sich gleich zwei Mitarbeiter um mich gekümmert haben, während eine ganze Schlange noch auf Hilfe warten musste. Und die beiden haben mir alles sooo langsam erklärt, damit ich es verstehe.“

In der Übersetzung von Melanie Walz erschienen bei Suhrkamp

War das nicht neulich eine ähnliche Situation, als mein Sohn Probleme mit seinem Handy hatte? Bis es wieder funktionierte, waren auch zwei Help-Desk-Mitarbeiter für mich im Einsatz – der eine hatte irgendwann entnervt aufgelegt.



Vielleicht ist es wirklich höchste Zeit, die Umzugskisten zu packen. Dann, wenn diese Pandemie endlich vorbei sein wird. Und New York nicht mehr dieser unerreichbare Sehnsuchtsort ist, ohne Flugverbindung, abgenabelt von Europa, auch politisch. Und Lily Bretts originellen Ratgeber, der zum Glück ohne Altersweisheiten auskommt, kann ich allen, denen das frühere New York fehlt, wärmstens empfehlen.

Das literarische Rätsel - Lösung vom 02.08.2020: Königin Getrude (Hamlets Mutter und Königswitwe aus Shakespeares "Hamlet")

