Diwan Bücherliste 19. Februar 2023

Julia Schoch: Das Liebespaar des Jahrhunderts / Thomas Pynchon: Sterblichkeit und Erbarmen in Wien / Bernadine Evaristo: Mr. Loverman / Donald Antrim: An einem Freitag im April. Eine Geschichte von Suizid und Überleben / Volha Hapeyeva: Trapezherz. Gedichte / Hörbuch: Peter Stamm: In einer dunkelblauen Stunde / Das literarische Rätsel