Das Grün ist ihre Leidenschaft Die Gartenprofis vom Landratsamt

Hobbygärtner beraten, Streit schlichten, Bäume begutachten, Gartenkurse halten oder Gartentouren organisieren. Die Kreisfachberaterinnen und -berater an den Landratsämtern sind die Ansprechpartner schlechthin in Sachen 'Grün'.

Die Förderung von Gartenkultur und Landespflege ist ein wichtiges Ziel im Landesentwicklungsplan und seit 1990 in der Landkreisverordnung als Pflichtaufgabe festgeschrieben. Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, gibt es die Kreisfachberater.

KreisfachberaterIn - was ist das?

Neben der Beratung im privaten Bereich unterstützen die Kreisfachberater die Gemeinden bei der Planung und Umsetzung von landschaftsbaulichen Maßnahmen. Zuständig sind sie auch für die Betreuung der Obst- und Gartenbauvereine des Landkreises, die Organisation und Durchführung von Wettbewerben, Ausstellungen und Seminaren zum Thema Gartenbau und Landespflege. Kreisfachberaterinnen und -berater tragen also dazu bei, dass Dörfer und Städte ein attraktiver Lebensraum für Mensch und Tier werden und natürlich auch bleiben.

Geschichte der Kreisfachberatung

1919 wurde in Ingolstadt der Verband bayerischer Bezirksgärtner gegründet; das ist der Dachverband der heutigen Kreisfachberater an den Landratsämtern. Die Wurzeln des Kreisfachberaters reichen aber noch viel weiter in die Vergangenheit zurück. Landgärtner nennt man Mitte des 18. Jahrhunderts die ersten Obstbaumkümmerer. Sie pflegen die zahllosen Obstbäume, die seit dem Mittelalter entlang von Straßen und Wegen und auf Huteflächen gepflanzt wurden. Hundert Jahre später heißen die Landgärtner Baumwarte und können bereits auf solides Fachwissen zurückgreifen.

Solides Fachwissen

Baumwarte kümmern sich nicht nur um Bäume. Sie sollen auch die Bürger beraten und dafür sorgen, dass mehr Menschen Obst anbauen und essen. Im 19. Jahrhundert ist es noch nicht allgemein üblich, Äpfel, Birnen und Zwetschgen zu verspeisen. Während der Hungerjahre des Ersten Weltkrieges und in den Jahren danach baut jeder, der irgendwo ein Stückchen Land ergattern kann, Kartoffeln und Gemüse an. Um die notleidende Bevölkerung bei der Selbstversorgung zu unterstützen, verlagern die Baumwarte ihren Beratungsschwerpunkt auf den Anbau von Kohl und Co.

Vielseitiger Beruf

Weil’s jetzt nicht mehr nur um Bäume geht, sondern auch um Gemüsepflanzen, wird aus dem Baumwart der Bezirksgärtner, dann der Bezirksfachberater und schließlich der Kreisfachberater. Auf das Aufgabengebiet wirken sich die Namensänderungen erst einmal nicht aus. Noch immer dreht sich alles um den Nutzgarten - bis in den 1950er Wirtschaftswunderjahren Konserven und Tiefkühlware die Küchen fluten. Radieschen, Rettiche und Karotten müssen weichen, um Rasen, Rosen und Koniferen Platz zu machen.

Naturschutzaufgaben

Und damit hat sich auch der Aufgabenbereich der Kreisfachberatung gewaltig verändert. Die Beratung ist nun ausgerichtet auf die Verschönerung der Gärten und der Dörfer. Auch Naturschutzaufgaben werden nun wahrgenommen. Gemeinsam mit den Gartenbauvereinen engagieren sich die Fachberater in der Landschaftspflege, mähen Magerwiesen, pflanzen Hecken und Obstbäume und renaturieren Gewässer.

Schwerpunkt liegt heute auf den öffentlichen Flächen

Heute haben eigene Organisationen die Landschaftspflege übernommen, für den Naturschutz gibt’s spezielle Fachkräfte, und der Hausgarten spielt im Alltagsgeschäft der Kreisfachberater nur mehr eine Statistenrolle. Dafür liegt jetzt der Schwerpunkt auf den öffentlichen Flächen. Vielseitig ist der Beruf also immer geblieben, auch wenn er sich über die Jahrzehnte stark verändert hat.

Linktipp

Berufsständische Vertretung der bayerischen Kreisfachberater

www.kreisfachberater.de