Das spektakuläre Naturerbe der Menschheit - Streifzug über die Galapagos-Inseln



Reportage am Samstag, 11.6.2016, 18:05 Uhr

Wiederholung am 6.1.2020, 14:05 Uhr



Autor: Julio Segador



Sendung am Mittwoch, 15.6.2016, 14:05 Uhr



Moderation & Musik: Jay Rutledge

Redaktion: Jörg Paas