Die letzte Reise Wenn der Boandlkramer kummt

"Die Angst vorm Sterben führte die Schweizer Sterbeforscherin Elisabeth Kübler-Ross auf die Angst vor dem Leben zurück. Es gebe zu wenig Urvertrauen in die Schöpfung. Das sei bei den alten Indianern, den Aborigines in Australien, den alten Leuten in Hawaii, aber auch bei den alten Bauern in Europa ganz anders gewesen. Sie schauten am Ende ihres Lebens auf ihr Land und auf ihre Arbeit und wussten, dass sie sinnvoll gelebt haben. Mit dieser Gewissheit habe man keine Angst vor dem Tod. Ein authentisches Leben sei die beste Voraussetzung für ein gutes Sterben, meinte die Sterbeforscherin."