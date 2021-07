Sommerlügen Psychogramm einer Jahreszeit

"Heuer hab ich für den Sommer gar kein Gefühl" – so hat es der Rundumkünstler Herbert Achternbusch einst in Worte gefasst. Das Bayerische Feuilleton nutzt die Chance, grundsätzlich einmal nachzuspüren, was diese Jahreszeit so besonders macht.

Von: Thomas Kernert