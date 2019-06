Das Harem-Experiment: Rainer Langhans und seine Gefährtinnen

"Ich persönlich sage: „Das alles war gut und ist immer besser geworden, und das ist phantastisch!“ Weil ich nämlich auch einer bin, der aus einer Welt kommt, wo er eine wirkliche Verbesserung nicht für möglich gehalten hat und sich verdammt sah, in dieser traurigen und unglücklichen Art und Weise leben zu müssen, wie wir das für normal halten. Dass ich das nicht mehr bin, und seien es nur Millimeter, das macht mich heute deutlich glücklicher als ich je in meinem Leben war. Und ich behaupte: die Frauen auch. Ich glaube auch, dass sie das auch so sehen, weil sie sonst schon längst in alle Winde verstreut wären. Sie waren ja genügend unterwegs und haben andere Leute angeguckt."