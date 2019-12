Olympia 1936 Die Winterspiele von Garmisch-Partenkirchen

"Vor allem die Franzosen, die Engländer, die Niederländer - aber in erster Linie die Amerikaner. Vor allem die dortigen Sportler, die Amerikanische Athleten Union, und das amerikanische Olympia-Komitee - die haben sich sehr darum gekümmert und waren in großer Sorgen, was da passieren könnte in Garmisch-Partenkirchen. Das waren sie im übrigen mit den Nazis - die waren in gleicher Sorge, was sich da ereignen könnte. Es könnte ja ihre Sommerspiele in Berlin kaputt machen, und die waren ja wesentlich wertvoller als die Winterspiele in Garmisch."