nix und ebbs: Wie anders darf Bayern sein

Nicht nur der Mensch als solcher, sondern auch der Bayer denkt in Gegensätzen: Groß oder klein, hoch oder tief, voll oder leer ... Gerade das wilde, das ursprüngliche, das authentische, das niederbayerische Denken denkt - wir verweisen an dieser Stelle ehrfürchtig auf den spiritus rector der modernen Ethnologie Claude Lévi-Strauss - binär: Roh oder gekocht, heilig oder profan, männlich oder weiblich... Der Rettich wird in Bayern traditionell roh verspeist, das Tellerfleisch gekocht, heilig ist die Sportschau am Samstagabend, profan das übrige Weltgeschehen, männlich 80 Prozent der CSU, typisch weiblich die Frage: Woran denkst du gerade? - Es war dennoch kein Bayernherzog, sondern ein Dänenprinz, der die Quintessenz des binären Denkens in die schicksalsschweren Worte fasste: "To be or not to be, that is the question ...".