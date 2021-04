Der Mittelpunkt Europas Altmugl, Gusterberg oder Havlíčkův Brod?

"… und dann is do rauskumma, dass der Mittelpunkt Mitteleuropas in der Gemeinde Flossenbürg im Ortsteil Hildweinsreuth is, göll. Und des hot ein gewisser Herr Dr. Michler vom Geographischen Institut in München houd des ermittelt. Und zwar hat er mir damals ganz stolz gsogt, dou houd er sein neuen Computer g’kräigt gkahd, do houd a 13 Stellen hinterm Komma rechnen könna, göll, ned! Und des houd a auf drei Zentimeter genau … houd a des ermittelt, dass des tatsächlich in Hildweinsreuth dorten da Mittelpunkt Mitteleuropas is!"