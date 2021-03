Rotes Haar, graue Schläfen: Der Pumuckl und die Koboldisten

"Pumuckl ist ein Symbol für Kindsein und das so ganz ohne Hemmungen. Er handelt auch kindertypisch, indem er Streiche spielt, er hat da so eine ganz lustige Art und stellt Quatsch an, ist ganz impulsiv, ärgert Leute usw.



Und Kinder, die in ihrem Alltag ständig reglementiert werden, genießen das natürlich auch ganz besonders."