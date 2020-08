König verehrt Autor: Ludwig II. und Edgar Allan Poe

"Für Ludwig war das aber nicht verrückt, sondern er hat sich in diese Welt begeben. Und was war die Ursache, dass man so etwas tut? Das ist einfach, dass man sagt, diese Toten sind für einen selbst nicht tot, sondern real. Also man will diese Brücke beibehalten, die zwischen dem Reich der Lebenden und dem der Toten vorhanden ist. Und das ist das Grundthema in Poes Werk und das Grundthema in den Schlössern von Ludwig II., vor allem in seinem letzten Schloss, Schloss Falkenstein: wo dieser riesige Schlafsaal - das ist ja kein Schlafzimmer mehr - ein sakraler Raum war, in dem das Lager gleichzeitig Totenlager ist, gleichzeitig Auferstehungsmoment ist, sozusagen eine Brücke aus dem Diesseits zum Jenseits. Und das war für beide von unheimlicher Bedeutung. Und da spielt auch die Kunst eine ganz entscheidende Rolle, nämlich als Vermittlerin zwischen dem jenseitigen Bereich und dem diesseitigen Bereich. Das leistet sowohl für Poe als für Ludwig nur der Künstler - und beide empfanden sich so."