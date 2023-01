Kulturgeschichte des Tätowierens in Bayern Das große Stechen

"Du kannst mittlerweile, wennsd oan lauffa siehgst, kannst sagen, wann a des tätowiert hat. Weil des alles Epochen san. Ob des jetzt die Wikingerzeit war, oder die Indianerzeit, oder bloss die roten Teufel mit de Wasserköpf. Da stichst du die Dinger am Tag fünf Stück. Mit dem Arschgeweih ist es das Gleiche. Koana will's mehr hamm. Aber es kommen halt viele, die haben eine Monsterschoaswiesn, das ist dann kein Arschgeweih, das wird dann schon ein Elchgeweih. Das sind dann schon gewaltige Dinger. Des ist ja ganz klar, wenn jetzt da eine Dame reinkommt mit fünf Zentner. Die hat am Strand ein Madl laufen sehen mit einem Arschgeweih, die vielleicht 45 Kilo ghabt hat. Des braucht sie aa, weil dann schaut sie aa so aus! - I sog dann: Du, mach irgendwas anderes, aber mach des ned! - Na, des müssens dann haben. So sicher wie das Amen in der Kirche. - Da kannst auch dann nichts ändern."