Home is where the art is Der Künstler und sein Zuhause

"Ich glaube, das ist die Faszination, einem Künstler so nahe zu kommen wie es selten möglich ist über ein einzelnes Kunstwerk. So in einen geistigen Kosmos einzusteigen, auch sich zu verlieren in einem Raum. Wirklich umfangen zu sein von Kunst, von einer Idee. Auch von einem authentischen Ort, der so viel sagt über eine Persönlichkeit wie kaum irgendetwas anderes. - Man empfindet Künstlerhäuser ja auch immer sehr stark wie eine zweite Haut. Wie eine gebaute Autobiographie."