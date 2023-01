Kleinanzeigen 1945 Die ersten "Süddeutschen Zeitungen"

Nachkriegszeit - Razzia auf dem Schwarzmarkt

Schwarzhandel - Es gab ihn schon bald, einen neuen Reichtum, der sich vor allem im verbotenen schwarzen Markt zeigte. Wenn 1948 die Währungsreform kommen wird mit dem demokratischen Kopfgeld von 40 DM für jeden, haben einige Grundbesitz und andere garnix. Wie manche Bundesbürger dazu gekommen sind, zeigt eine Real-Satire aus der Zeitschrift "Frischer Wind" von 1946 - "Schwarze Buchhaltung":



"Eine Pferdedecke an einen Bauern für zwei Pfund Butter verkauft. Selbstverbrauch ein Pfund. Ein Pfund für 275, - verkauft. 55 Zigaretten à 5, - eingekauft. 55 Zigaretten à 8, - verkauft. Einnahme 440, -. Ein Pfund Kaffee für 440, - gekauft, Wiederverkauf 600, - ..."



Und so fort. Der Gewinn wird mit Zigaretten- und Kaffeetransaktionen immer höher geschraubt. Da springt auch was für die Freundinnen raus.