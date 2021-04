Kindheiten in Bayern: Hundsbuam und Herzibopperl

Wer oder was ist eigentlich ein "Kind"? Zumindest die juristischen Definitionen scheinen heutzutage klar zu sein. Die UNO schreibt in ihrer Kinderrechtskonvention: "Kind ist, wer das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat." Das deutsche Recht unterscheidet schon etwas genauer: Wer noch keine 14 ist, darf sich hierzulande "Kind" nennen. Was sich aber hinter dem Begriff "Kindheit" so alles verbirgt und verbarg, darüber sagen solche formalen Definitionen natürlich nichts aus. Denn Kinder sind und waren immer schon verschiedene Leute mit höchst unterschiedlichen Lebensumständen - je nach Zeitalter und sozialer Herkunft, in die sie hinein geworfen wurden, und je nach Anlagen und Charaktereigenschaften, mit denen das Schicksal sie ausgestattet hat.