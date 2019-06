Anarchie im Kabarett Warum Jörg Hube ein Querdenker war

"Eigentlich muss ich sagen, fühle ich mich immer als ein Außenseiter und als ein Fremder, aber natürlich, grade weil man Außenseiter ist, versucht man, sich anzupassen.



Das ist vielleicht so das Phänomen, dass man dem jüdischen Volk auch attestiert, dass sie gezwungen sind, sich anzupassen, damit nicht attackiert werden.



Und ich glaube, das ist ein frühkindliches Symptom, dass man irgendwie nicht so hinein gepasst hat in die allgemeine Erziehungsebene und dass man immer wieder Anstoß erregt hat, und daher lernt man, gewissermaßen emotional und intellektuell, sich sehr opportunistisch zu verhalten, um nicht angegriffen zu werden, obwohl man sich immer in gewisser Weise fremd fühlt. Sowohl in der Heimat und in der Welt sowieso.



Natürlich schau ich in die Welt hinaus, aber ich sag immer, mir ist in Bayern schon alles so fremd, warum soll ich nach China reisen. Für mich sind die Bayern auch nicht fremder als die Chinesen."